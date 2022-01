Covid. La Sicilia da oggi in zona arancione. Stretta per i non vaccinati

Da oggi, lunedì 24 gennaio, la Sicilia è in zona arancione. I negozi, bar e ristoranti sono aperti solo per chi ha il Super Green Pass: sia per consumazione al banco che per quella al tavolo, all’aperto o al chiuso. Dunque, chi non possiede il Super Green Pass non può bere un caffè al bar. Uno status che prevede restrizioni solo per i non vaccinati. A differenza di quanto accade per la zona bianca o gialla, senza Green Pass, infatti, ai non vaccinati non sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o di altre regioni, ma solo “per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”. Permessi invece anche senza certificato verde gli spostamenti con mezzo proprio da comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, eccetto il capoluogo di provincia.

Senza Green Pass o con il solo pass semplice non è consentito l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in zona arancione, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti riguardo al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di queste attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

Chi possiede il Green Pass ‘base’ e quello rafforzato, quindi, può muoversi liberamente dentro e fuori dalla regione.