Nominato il dirigente provinciale di democrazia cristiana: è Pietro Cinquemani

L’avvocato Pietro Cinquemani è stato nominato dirigente Provinciale di Agrigento di Democrazia Cristiana e Responsabile del Dipartimento Giustizia. “Ringrazio di cuore il Presidente Totò Cuffaro per la fiducia- dice Cinquemani-. La nomina al Dipartimento della Giustizia mi darà la possibilità di confrontarmi con un settore che conosco abbastanza bene e che merita la giusta considerazione posto che, per troppo tempo, il settore è stato oggetto di riforme fortemente inutili e disorganiche che hanno impedito ai Tribunali di tutta Italia di funzionare correttamente ed in tempi celeri.

Occuparsi di giustizia non è un qualcosa di semplice: come ci ha dimostrato il Movimento 5 stelle, certi settori “delicati” dello stato meritano di essere regolamentati e guidati da persone competenti che, dapprima formatesi nelle aule universitarie e poi in quelle del Tribunale, siano in grado di proporre soluzioni intelligenti ed efficaci a tutela di tutti i cittadini e di tutti gli operatori del diritto quali Avvocati, Magistrati, personale amministrativo e forze dell’ordine.

Sotto questo aspetto, faccio mio il pensiero dei 24 mila avvocati siciliani che chiedono di essere inseriti, sin da subito, nel piano vaccinale alla stregua delle forze armate e del personale scolastico, non potendo la giustizia tollerare ulteriori ritardi e condizionamenti al suo corretto funzionamento. Colgo l’occasione per chiamare alla raccolta quanti, donne ed uomini, vogliano impegnarsi per il proprio Paese e credano che ancora si possa fare politica nel senso alto della parola attraverso la creazione di una Classe Dirigente che sia nuova, giovane, preparata ed onesta.”