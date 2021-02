Agrigento, consiglio pastorale cittadino: eletti coordinatore e rappresentanti

Sotto la presidenza di don Mario Sorce si è riunito il Consiglio Pastorale Cittadino di Agrigento per eleggere il coordinatore e i due rappresentanti all’interno del Consiglio Pastorale Diocesano (CPD).

Alla carica di coordinatore è stato eletto Salvatore Pezzino mentre Giuseppina Pappalardo e Nino Lauretta rappresenteranno il Consiglio Pastorale Cittadino di Agrigento all’interno del Consiglio Pastorale Diocesano.

“In un contesto di perdurante stato di emergenza epidemiologica – dichiara don Mario Sorce – che sembra cronicizzarsi in uno stato di precarietà non solo economica ma anche e soprattutto esistenziale, il Consiglio Pastorale Cittadino deve farsi carico di assicurare alla comunità locale quelle cure, quelle attenzioni e quegli interventi capaci di trasformare le diffuse sofferenze e le diversificate emerse fragilità in opportunità di sano cambiamento”.