Fortitudo missione compiuta: Primato conquistato. Domenica sfida con il Bologna Basket 2016

di Michele Bellavia

Missione compiuta per la Fortitudo Agrigento che, sconfiggendo la Sangiorgese con il punteggio di 79 a 68, raggiunge quota 18 punti, e agguanta per la prima volta dall’inizio del campionato, la vetta solitaria della classifica del Girone B1.

L’impresa è stata più ardua del previsto: una Sangiorgese subito aggressiva e vogliosa di rivincita – nel match d’andata era stata beffata ad una manciata di secondi dal termine – ha messo paura ai biancazzurri, i quali si sono così trovati ad inseguire già nel primo quarto (22 – 12). La lenta risalita ha avuto inizio nella seconda frazione, caratterizzata da un sostanziale equilibrio (21 – 19) anche se, all’intervallo, lo scarto è rimasto ancora in doppia cifra (43 – 31). Al rientro sul parquet, tuttavia, la musica è letteralmente cambiata: con una grande energia messa su entrambi i lati del campo, infatti, gli uomini di coach Catalani hanno dilagato mettendo a segno un parziale di 30 a 16, che ha indirizzato la gara sul binario giusto e reso vano ogni tentativo dei padroni di casa di rientrare in partita nell’ultimo quarto.

Spicca la prestazione di Cosimo Costi autore di 14 punti. Il giocatore è in crescita già da quattro partite e sembra aver raggiunto lo stato di forma ottimale, circostanza che fa ben sperare sia in vista del rush finale della regular season, che della successiva fase a orologio. Il tempo per godersi vittoria e primato in solitaria, tuttavia, è poco, e già a partire da questa domenica, nell’anticipo delle 12 e 30 al PalaMoncada, i biancazzurri dovranno difenderlo dal Bologna Basket 2016.

I felsinei, quarti in classifica a quota 12 punti, in crisi di risultati avendo rimediato tre sconfitte consecutive, hanno comunque un roster dal notevole potenziale offensivo che può contare, tra l’altro, su eccellenti realizzatori come Alberto Conti (18.5 di media) e ottimi rimbalzisti come Eugenio Beretta (10.6 di media); non a caso, l’attacco è il secondo del girone con 86.6 di media realizzati, mentre la difesa è la peggiore con 83.7 di media incassati. Probabile starting five: Guerri, Graziani, Conti, Fin, Beretta.