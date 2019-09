Nomina direttivo provinciale #diventeràbellissima Agrigento

NOTA STAMPA

Agrigento, 28 settembre 2019

Un movimento giovane che si struttura sul territorioIl consigliere comunale e coordinatore provinciale del movimento politico # DiventeràBellissima comunica che dopo un proficuo e sereno confronto sono stati nominati i membri del direttivo provinciale che collaboreranno con il

Coordinatore provinciale nell’organizzazione del movimento sul territorio provinciale.

Sono stati nominati quali membri del direttivo: Bastillo giuseppe (vice sindaco Cammarata), Milko Cinà (sindaco Bivona), Gioacchino Nicastro (manager già sindaco di Casteltermini ), Vito Ciotta (presidente del consiglio comunale di Ravanusa), bonetta maria rita ( insegnante di campobello di licata), Maurizio Buggea ( avvocato del foro di Agrigento) e Marrone Gaspare ( funzionario di banca Menfi).

“ Sono veramente orgoglioso di poter contare nel sostegno e nella piena collaborazione di persone che da sempre si sono mostrate attive e presenti sul territorio e con il loro supporto riusciremo a breve a completare l’organizzazione del movimento nella

Nostra provincia con la nomina dei coordinatori cittadini.

Sono certo che con l’autorevole voce del nostro deputato di riferimento in Ars, On Giusi Savarino, questo territorio per troppo tempo abbandonato, saprà trovare i riscontri che merita.”

Gioacchino Alfano