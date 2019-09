Celebrata ad Agrigento la Giornata Nazionale del veicolo d’epoca

In occasione della giornata nazionale del veicolo d”epoca promossa dall’ASI ( Automotoclub Storico Italiano), il club agrigentino Associazione Auto e Moto d’epoca Città dei Templi ha organizzato un incontro sul tema * Le auto d’epoca come attrattori turistici” che si tenuto presso l’hotel Baia di Ulisse ad Agrigento oggi, domenica 29 settembre.

L’incontro è stato introdotto dal presidente del club Vittorio Messina che ha ricordato il successo che sempre hanno avuto i raduni nazionali di auto d’epoca che si sono tenuti in provincia di Agrigento, attraverso I quali è stata offerta agli equipaggi l’occasione per conoscere le notevoli attrazioni del territorio.

Ha fatto seguito la relazione del giornalista Salvatore Pezzino che si è soffermato sul rapporto tra le auto d’epoca e il turismo di qualità..

“L’equazione“ più classiche uguale più turismo” e, quindi, più sviluppo economico – ha affermato il relatore – non è solo una teoria perché le auto d’epoca portano quel turismo di qualità in grado di apprezzare le bellezze del luogo. Ecco allora che le auto giuste e le condizioni per attrarre collezionisti e turisti – ha aggiunto Pezzino – possono essere argomento di sviluppo economico e culturale. E in un contesto globale, accoglienza, trasporti e bellezze paesaggistiche unite a quelle di motori e carrozzerie diventano armi di marketing che rendono più competitive le mete turistiche”.