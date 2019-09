Attacchi mediatici da parte di esponenti della Lega, solidarietà al dirigente scolastico

I Dirigenti scolastici agrigentini aderenti all’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola) esprimono la più sincera e convinta solidarietà alla collega Rosetta Greco, Dirigente scolastica del Liceo “Linares” di Licata che da diversi giorni sta indebitamente subendo attacchi mediatici da parte di esponenti della Lega soltanto per aver cercato, come ogni giorno, di svolgere al meglio il proprio dovere di esercizio responsabile dei propri compiti di direzione dell’istituzione scolastica.

Ritrovarsi alla ribalta nazionale a causa di reiterate accuse, del tutto infondate e pretestuose, per una presunta “discriminazione politica” e relative ad un evento prima concordato con la scuola e poi unilateralmente cancellato da parte degli esponenti del partito della Lega, ha determinato per la collega Rosetta Greco e per l’intero Liceo “Linares” di Licata, una sovraesposizione mediatica di cui avrebbero volentieri fatto a meno, alimentata da una polemica strumentale e del tutto fuorviante, ed impone una seria riflessione sul tipo di attenzione che la scuola riesce ad attrarre.

Appare paradossale che il legittimo esercizio dei propri compiti istituzionali, operato dalla collega Greco in una materia alquanto spinosa e, al contempo, delicata quale quello della “Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, sia stato interpretato quale motivo per determinare una discriminazione e non quale inderogabile dovere professionale di salvaguardia dei diritti degli studenti e del personale scolastico dell’Istituto.

La notizia, che non è più notizia, ma che rischia di diventare una perversa abitudine, è che ancora una volta non si è persa l’occasione per rendere la scuola terreno di scontro politico-partitico invece che priorità fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

A Rosetta Greco e a tutto il Liceo “Linares” che hanno ingiustamente subito e stanno ancora subendo un danno all’immagine, istituzionale e professionale, che certo non meritano giungano i sentimenti di vicinanza e di apprezzamento da parte dell’ANP agrigentina, che associa oltre il 75% dei Dirigenti Scolastici della provincia.

Ad affermarlo, con una nota diffusa agli organi d’informazione, è Il presidente della struttura provinciale Alfio Russo, Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION Struttura provinciale di AGRIGENTO