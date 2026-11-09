Manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, scerbamento e derattizzazione: confronto in Comune tra una rappresentanza dei cittadini, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà e l’assessore ai Lavori pubblici Maria Miccichè. Annunciati sopralluoghi degli uffici competenti.

Strade da sistemare, illuminazione pubblica da potenziare e interventi di scerbamento e derattizzazione. Sono alcune delle criticità di contrada Pestrusa, alla periferia di Agrigento, portate all’attenzione dell’amministrazione comunale da una rappresentanza dei residenti. L’incontro si è svolto negli uffici della Presidenza del Consiglio comunale, alla presenza del presidente Giovanni Civiltàe dell’assessore ai Lavori pubblici Maria Miccichè. Nel corso del confronto i cittadini hanno illustrato le principali problematiche della zona, chiedendo interventi per migliorare le condizioni della viabilità e i servizi della contrada.

Tra le priorità indicate c’è la manutenzione della sede stradale, insieme al potenziamento dell’illuminazione pubblica. Su quest’ultimo punto i residenti hanno ricordato che l’impianto era stato realizzato in passato dagli stessi abitanti della contrada e successivamente ceduto al Comune.

Sul tavolo anche la necessità di programmare interventi di scerbamento e derattizzazione, con l’obiettivo di migliorare il decoro e le condizioni igienico-sanitarie dell’area. Civiltà e Miccichè hanno annunciato il coinvolgimento degli uffici comunali competenti, che dovranno effettuare sopralluoghi in contrada Pestrusa per verificare le criticità segnalate e valutare gli interventi da programmare. L’obiettivo è passare dalle segnalazioni alla verifica sul campo e individuare le soluzioni possibili per dare risposte ai residenti della zona.

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