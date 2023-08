Cenare in spiaggia con lo sguardo rivolto verso la Scala dei Turchi? Oggi è possibile grazie all’evento “Nodo d’Elìte”, organizzato al ristorante Nodo Ammare a Lido Rossello mercoledì 30 Agosto alle 20:30. Dopo il successo di fine luglio con l’evento “Nodo Rosé” arriva una cena esclusiva di cinque portate abbinate a due spumanti e due champagne, con musica dal vivo di Samuel Pietrasanta ed a seguire un dj set di Dj Lukas. Questa volta la novità, oltre ad essere una cena esclusiva e particolare, sarà la presenza dei tavoli direttamente sulla sabbia del lido di Realmonte per quella che si presenta come una scenografia unica nel suo genere. Il costo della cena è di 80 euro a persona, le aziende coinvolte sono Murgo, Cesarini Sforza, Martin Orsyn e Laurent Perrier. Ancora una volta enogastronomia, musica e paesaggi meravigliosi si intersecano in un unico evento.