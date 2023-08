È finalmente arrivato il momento. L’Akragas è scesa in campo e lo ha fatto dando il meglio di se. Vittoria schiacciante all’esordio in Coppa Italia Serie D e passaggio del turno per la squadra di mister Marco Coppa. All’Esseneto contro la nuova Igea Virtus finisce 3-0. Un confronto interessante fin dalle prime battute e che ha dato ufficialmente il via alla stagione calcistica 2023/24 in serie D per l’Akragas con il primo turno della Coppa Italia di categoria. Al 18′ è Llama che sblocca la partita e porta in vantaggio i giganti. A raddoppiare il risultato è Rechichi. Al 45’ Le Mura segna il terzo goal su assist fantastico da Llama.