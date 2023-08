In un periodo dove i cinema d’estate sono sempre di meno torna una delle tradizioni più belle per gli amanti della settima arte, arriva il cinema in spiaggia, rinominato per l’occasione Cinema Ammare dai proprietari del locale Nodo Ammare presso Lido Rossello. Grazie alla collaborazione con il regista agrigentino Marco Gallo e la sua agenzia Southmovie lunedì 28 agosto alle ore 21:00 verrà proiettato il cartone animato “IL RE LEONE”, la prima versione del 1994, un cartone animato che ha sempre colpito grandi e piccoli. Una serata speciale che ci accompagna verso il finale di stagione di questa estate ricca di eventi e lo fa con una novità che manca da tanto tempo in provincia di Agrigento. Sdraio, pop corn, il rumore del mare ed un classico Disney che richiama l’attenzione delle famiglie per una serata all’insegna dello svago. L’ingresso è gratuito ma con una consumazione obbligatoria, al bar o direttamente sulle sdraio. Al momento non sono previste altre proiezioni ma la richiesta è già stata tantissima in poche e chissà che non ci siano altre proiezioni. Appuntamento con il Cinema Ammare lunedì 28 Agosto alle ore 21.