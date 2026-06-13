“Apprendiamo da notizie di stampa che l’On. Rosellina Marchetta, parlamentare all’Ars in quota Democrazia Cristiana, propone con una lettera inviata al presidente Schifani e all’assessore all’Economia, Dagnino, l’istituzione di un reddito di maternità per sostenere giovani madri e famiglie in difficoltà. In merito sentiamo il dovere di esprimere il nostro parere prendendo fortemente le distanze da una iniziativa che appare davvero fuori tempo massimo, andando palesemente contro quelli che sono gli esiti di decenni di battaglie per il sostegno alla bigenitorialità”. A scrivere è il direttore del Comitato per la difesa della bigenitorialità Pietro Fattori che non risparmia critiche alla proposta avanzata dalla deputata agrigentina Marchetta.

“Secondo l’on. Marchetta – precisa Fattori – un contributo economico da attribuire esclusivamente a genitori single o separati appartenenti al genere femminile, escludendo de facto la categoria sicuramente più penalizzata nell’ambito di questi procedimenti, potrebbe in qualche modo tamponare la denatalità che ha ormai raggiunto livello allarmanti. Si tratta a nostro avviso di una proposta che non tiene conto della situazione socio economica dell’Italia del 2026, anzi apertamente discriminatoria, nonchè completamente sganciata dalle vere emergenze sociali e che , soprattutto, invece di offrire un supporto concreto nell’ottica della bigenitorialità, affonda le propria fondamenta su stereotipi appartenenti al passato e a modelli familiari non più esistenti”.

“Il legislatore – aggiunge Fattori – ha il dovere di effettuare una fotografia sui nuovi paradigma di nuclei familiari esistenti, non potendo ignorare l’esistenza di due figure genitoriali che, in base ai parametri di legge, necessitano di aiuto e sostegno nei processi di disgregazione familiare. L’obiettivo deve essere duplice: supporto economico e psicologico, ma anche riduzione dei conflitti”.

“Invitiamo pertanto l’on. Marchetta a rivalutare la propria proposta, declinando la stessa non al solo genere femminile ma ad ambedue le figure genitoriali: se l’obiettivo è combattere la denatalità e lo spopolamento dei nostri territori, è necessario rimuovere tutte le cause che concorrono a disincentivare la costruzione di nuove famiglie. E tra queste, inutile negarlo, vi è la percezione di una manifesta disparità di trattamento tra le due figure genitoriali. La denatalità si combatte mettendo al centro e sullo stesso medesimo piano le figure della mamma e del papà. Ovviamente le nostre strutture sono a disposizione dell’On. Marchetta per un eventuale confronto e supporto in ordine alla revisione del piano proposto”, conclude Fattori.

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