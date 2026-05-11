I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno rigettato la richiesta di estradizione in Germania nei confronti di Giuseppe Alessandro Consagra, 44 anni di Licata, condannato a 2 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. L’agrigentino sconterà la pena in Italia.

La Corte, infatti, ha ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte grazie alla distanza geografica dal luogo dove sono stati commessi i reati e dal percorso di disintossicazione avviato dall’uomo. Il licatese era stato arrestato nell’aprile scorso dai carabinieri in esecuzione di un mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria tedesca.

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