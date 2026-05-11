Cento alunni dell’Istituto “Ambrosini – M. L. King” della sezione dei licei, diretti dalla professoressa Mirella Vella, hanno visitato il centro storico, le chiese, la biblioteca ed i musei all’interno del palazzo Baronale a Comitini.
Ragazzi e ragazze poi si sono cimentati in una ricca escursione al parco minerario “sulle orme di Ciaula nel ricordo dei carusi”. Docenti accompagnatori: Veronica Ciurca, Benedetto Raneri, Franca Fanara, Antonina Cacciato, Rosalba Alaimo, Giovanna Taibi.
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