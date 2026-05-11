Il cuore bianconero ha pulsato forte nella splendida cornice della costa siciliana. In occasione del JOFC Day svoltosi a Giardini Naxos, l’evento che aggrega i referenti regionali e i presidenti degli Official Fan Club della Juventus di tutto il mondo, l’isola ha ribadito la sua leadership assoluta nel tifo organizzato. Protagonista della manifestazione la Sicilia, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il terzo anno consecutivo. Con ben 52 club ufficiali, si conferma la regione con la base di tifosi organizzati più numerosa al mondo, un primato raggiunto anche grazie ai due referenti regionali Salvatore Capraro e Michele Russo.

Un incontro tra storia e vertici societari. L’evento non è stato solo un momento di bilanci, ma un’occasione unica di incontro tra il territorio e le icone della Juventus. I referenti e i presidenti dei club giunti da tutto il mondo ( Cina, Stati Uniti, Canada e Oman tra gli altri) si sono confrontati con leggende del calibro di Michel Platini e del Fan Ambassador Sergio Brio. Particolarmente significativo è stato l’incontro con John Elkann. L’Amministratore Delegato di Exor si è complimentato personalmente con Capraro per lo straordinario traguardo raggiunto dalla Sicilia.

“Un orgoglio indescrivibile” ha dichiarato il referente siciliano, visibilmente emozionato per il riconoscimento ricevuto davanti ai massimi vertici, tra cui il presidente Ferrero.

Dieci anni di amore incondizionato. Salvatore Capraro, che da un decennio guida il percorso per rendere la Sicilia sempre più bianconera insieme a Michele Russo, ha rivolto un messaggio profondo a tutti i presidenti arrivati a Giardini Naxos. “Rappresentarvi tutti è un onore e un piacere gratificante. Quando ci chiedono cosa faccia la Juve per noi, la risposta è nell’amore incondizionato: si ama senza pretendere nulla in cambio”, ha affermato Capraro. Tuttavia, quest’anno la società ha voluto ricambiare questo affetto con una presenza massiccia e momenti di grande intensità condivisi con i tifosi.

La Sicilia sempre più bianconera. Il JOFC Day siciliano ha celebrato lo “Stile Juventus”, fatto di eleganza, perfezione e protezione dei valori del club. Capraro ha voluto concludere con un ringraziamento speciale a chi, ogni giorno, lavora con amore per il proprio Official Fan Club portando in alto il nome Juventus in ogni angolo di Sicilia ed anche a chi custodisce lo stile Juventus, lavorando con passione e identità, citando in particolare Gabriele e Yvonne.

Con questo ennesimo trionfo, la Sicilia si conferma non solo una terra di straordinaria bellezza, ma il fortino inespugnabile della passione bianconera, proiettando il lavoro di Salvatore Capraro, Michele Russo e di tutti i presidenti siciliani verso nuovi e ambiziosi traguardi.

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