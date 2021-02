La Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona si congratula con il suo Presidente Nino Di Giacomo, neo eletto Presidente del Comitato Regionale della Fipav Sicilia. I dirigenti biancoazzurri, lo staff tecnico e sanitario, le atlete e tutti i collaboratori augurano buon lavoro al Presidente Nino Di Giacomo e sono certi che con la sua guida il Comitato FIPAV Sicilia andrà nella direzione giusta per il benessere di tutte le società pallavolistiche siciliane.

Nino Di Giacomo è il nuovo Presidente della FIPAV Sicilia. L’elezione del presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona è avvenuta oggi pomeriggio nella sede di Palermo. La Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona si congratula con il suo Presidente Nino Di Giacomo, neo eletto Presidente del Comitato Regionale della Fipav Sicilia. I dirigenti biancoazzurri, lo staff tecnico e sanitario, le atlete e tutti i collaboratori augurano buon lavoro al Presidente Nino Di Giacomo e sono certi che con la sua guida il Comitato FIPAV Sicilia andrà nella direzione giusta per il benessere di tutte le società pallavolistiche siciliane.

Le congratulazioni del Sindaco di Agrigento:

Voglio fare i miei migliori auguri all’amico Nino Di Giacomo, già presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona, eletto oggi pomeriggio presidente del comitato regionale FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, della Sicilia. Le sue doti umane, la sua esperienza, le sue capacità dirigenziali e il suo amore per lo sport in generale sapranno certamente portare quel valore aggiunto alla federazione. E’ un orgoglio per noi agrigentini vedere un rappresentante del nostro territorio ricoprire un ruolo così importante.