Ancora folla record a San Leone, ed è polemica

La movida non si è fermata neanche questa domenica a San Leone nonostante il Covid-19 e gli appelli del sindaco di Agrigento. Una vera e propria folla di persone ha approfittato del clima mite. Inutili gli appelli alla prudenza e i dati dei contagi: nel fine settimana sono in tanti a scendere in strada e (spesso) non curanti delle regole di sicurezza , si assembrano a decine indossando la mascherina spesso come fosse una sorta di sciarpa. Ogni occasione è buona per toglierla: per fumare, per bere, per mangiare qualcosa. Le foto sulla folla a San Leone sta scatenando il mondo dei social. Anche al villaggio Mosè si sono registrati assembramenti. L’emergenza sanitaria non è finita, impossibile negarlo. L’anticipo di primavera, però, ad Agrigento pare , ancora una volta, aver “nascosto” l’emergenza. Chi è in giro, alla pandemia pare non pensarci. Ma il Covid non è ancora stato sconfitto.

