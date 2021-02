Agrigento asfalta anche Torrenova e mette in fila la 9^ vittoria consecutiva

Agrigento non ha avversari in Serie B1. La squadra di coach Catalani fa suo anche il derby del parquet del PalaTorre. Contro la Fidelia Torrenova (50-81) non c’è mai stata partita. Agrigento sempre nettamente avanti dal primo all’ultimo quarto di gara. Per Agrigento il top scorer è Saccaggi con 20 punti. Con la vittoria della 13esima giornata del campionato di serie B, girone B1, la Fortitudo ha ottenuto la nona vittoria di fila e rimane saldamente in vetta alla classifica del girone.

Fidelia Torrenova – Moncada Energy Group Agrigento 50-81 (4-21, 21-20, 6-24, 19-16)

Fidelia Torrenova: Simone Lasagni 11 (4/7, 1/4), Mirko Gloria 10 (4/8, 0/0), Giorgio Galipò 10 (4/7, 0/2), Ricards Klanskis 6 (2/5, 0/3), Sebastiano Perin 5 (0/1, 1/4), Luca Bolletta 4 (2/4, 0/5), Alberto Mazzullo 4 (2/3, 0/0), Alessio Ferrarotto 0 (0/4, 0/0), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Di viccaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Ricards Klanskis 9) – Assist: 10 (Simone Lasagni 4)

Moncada Energy Group Agrigento: Andrea Saccaggi 20 (6/8, 2/6), Giovanni Veronesi 16 (3/7, 2/6), Cosimo Costi 13 (4/5, 0/1), Alessandro Grande 9 (3/5, 1/3), Paolo Rotondo 8 (4/6, 0/0), Albano Chiarastella 6 (2/6, 0/0), Mait Peterson 6 (3/4, 0/0), Giovanni Ragagnin 3 (0/1, 1/2), Giuseppe Cuffaro 0 (0/1, 0/2), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/1), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Albano Chiarastella 12) – Assist: 13 (Alessandro Grande 5)