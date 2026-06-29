E’ saltato “U Venniri a Villa” la tradizionale manifestazione che anticipa i festeggiamenti in onore di San Calogero. La 20esima edizione è stata annullata per «problemi organizzativi», hanno precisato i vertici dell’Associazione Portatori, con in testa il segretario generale Salvatore Moscato. «Il prossimo anno durerà una settimana e sarà un grande evento», hanno aggiunto.

Al posto de “U Venniri a Villa” si svolgerà l’iniziativa “San Calogero in Piazza” da venerdì 3 a domenica 5 luglio in piazza Stazione. Una tre giorni di fiera e street food, animazioni in piazza, esibizioni di gruppi folk locali e giochi popolari. Confermata per sabato 4 alle 20,30 “Antinna di San Calogero” con intrattenimento. Saranno presenti anche I Tammura di Girgenti.

Nel frattempo cresce l’attesa per la prima processione di domenica 5 luglio. Sarà possibile salire sopra la statua di San Calogero per abbracciarla e baciarla.

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