Un ex impiegato di banca in pensione di 78 anni, è stato truffato a Canicattì per 55 mila euro. L’uomo è stato contattato telefonicamente da un sedicente ispettore di polizia che lo ha convinto a effettuare un bonifico istantaneo per mettere al sicuro i risparmi di una vita da una presunta frode bancaria.

Soltanto in un secondo momento l’uomo ha capito di essere stato raggirato e non ha potuto fare altro che recarsi negli uffici del Commissariato di Canicattì per formalizzare una denuncia, contro ignoti, per il reato di truffa. Il pensionato è stato contattato da un sedicente ispettore che gli ha comunicato una fantomatica frode in atto.

Il 78enne, spaventato, ha così seguito le indicazioni facendo un bonifico di 55 mila euro con la causale “Caparra per la compravendita di un immobile sito in Piazza Vittorio Emanuele”. In pochi attimi, però, si è visto prosciugare il suo conto corrente.

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