Bollettino Covid ad Agrigento , il sindaco: “attesa per i risultati dopo l’ultimo week end”

Nessun nuovo caso si è registrato ieri, 22 febbraio, ad Agrigento. C’è stato solo un nuovo guarito per cui i positivi totali sono scesi a 63. Dalle parole del sindaco si legge , comunque, ansia e attesa per quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, dopo la folla dello scorso fine settimana a San Leone. “Un buon segnale, ma ancora interlocutorio – dice il sindaco Micciché- visto il rischio che abbiamo voluto correre nell’ultimo week end e i cui risultati si potrebbero conoscere nei prossimi giorni. Io continuo a raccomandare ai miei concittadini la massima prudenza perché solo con quella possiamo debellare questo terribile virus e tornare a vivere come facevamo una volta, tentando di riprenderci anche dalle ferite che queste ristrettezze ci hanno causato.”