Fontanelle. Maxi rogo nella notte: in fiamme 4 auto

Momenti di paura, questa notte, per un incendio, che ha totalmente avvolto un’autovettura. Il rogo in poco tempo si è esteso, ed ha aggredito anche altre tre vetture parcheggiate poco lontano. Teatro del fatto via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle.

Sul posto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme, evitando alle stesse di provocare ulteriori danni. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini.

Ancora da chiarire se le fiamme siano divampate, per un corto circuito, o si sia trattato di un attentato incendiario.