Elezione presidente Confcommercio Regionale. Alfonso Valenza: “Manenti scelta unanime in continuità con il passato”

All’indomani dell’elezione di Gianluca Manenti alla presidenza regionale di Confcommercio Sicilia, Alfonso Valenza, presidente Confcommercio Agrigento, ha inviato un messaggio sia al neo-presidente, per complimentarsi dell’elezione e augurargli buon lavoro, che al presidente uscente Francesco Picarella, per ringraziarlo del lavoro svolto in questi anni.

“La tua elezione a Presidente di Confcommercio Sicilia – scrive Valenza – rappresenta un segnale importante di continuità e ricalca il solco tracciato dal predecessore Picarella. In questo particolare momento di difficoltà economica e di incertezza generale è noto a tutti – prosegue Valenza – come Confcommercio sia stata parte importante delle scelte che, anche nel recente passato, hanno garantito un equilibrio di cui tutti andiamo fieri. Con la competenza e la passione che ti accompagnano siamo certi che saprai continuare su questa strada. Ora torniamo a lavoro per ricostruire la Sicilia del commercio e degli operatori commerciali”.

L’assemblea regionale di Confcommercio, ha eletto all’unanimità Gianluca Manenti ieri sera nel corso di una webinar. L’assemblea ha anche eletto Elio Piscitello, presidente provinciale Confcommercio Siracusa, vicepresidente vicario regionale.

Per la provincia di Agrigento hanno partecipato all’assemblea Alfonso Valenza, Francesco Picarella presidente Federalberghi, Giacomo Zimbardo presidente delegazione San Giovanni Gemini e Cammarata, Giuseppe Caruana presidente delegazione Sciacca, Alberto Panarisi presidente Fnaarc.