Nell’agrigentino pioggia di firme per Salvini, a Siculiana 300

A Siculiana oltre 300 firme per Salvini

“Si è tenuta ieri, in tutta Italia, la seconda tornata di Gazebo della Lega a sostegno della campagna #SalviniNonMollare. Grande affluenza di gente a sostegno del Ministro dell’Interno e Segretario del Partito on. Matteo Salvini. Momenti in cui, presso il punto raccolta del Circolo Lega di Favara, si sono anche avute diverse adesioni al Partito. – Crediamo che sia giusto difendere il proprio Territorio dai trafficanti di esseri umani, senza che si venga attaccati politicamente dalla Magistratura.”

Raccolta firme anche ad Agrigento e Siculiana. In quest’ultimo comune sono state raccolte oltre 300 firme.