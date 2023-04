Nella parrocchia di San Leone i ragazzi ricevono il Credo

Sono giorni di preparazione per molte parrocchie agrigentine in vista del sacramento della comunione e della cresima. Questa mattina, 23 aprile, 17 ragazzi della parrocchia di San Leone hanno ricevuto il credo in vista della prossima tappa , di fine maggio, con il sacramento della cresima. Omar Airó, Riccardo Alaimo, Gabriele Aleo, Viola Cirami, Agnese Consiglio, Giorgio Contrino, Aurelia Milazzo, Amelia Moscato, Alice Ucci, Simone Patti, Francesco Piraneo , Teresa Randazzo, Matteo Salamone, Federica Schembri, Nicolas Sutera Sardo, Andrea Valenti e Pietro Vecchio: questi i giovani che hanno detto un nuovo sì. Con il gesto della consegna del Credo si è aperta una nuova fase, bella e interessante.

Ma cosa vuol dire in concreto ricevere un fogliettino con scritto il Credo che si recita ogni domenica a messa?

È una tappa verso una conoscenza più profonda di quella Fede che li porterà al sacramento della cresima.

“Questa è la nostra Fede, questa è la Fede della Chiesa…”. L’esserci questa domenica è stato il loro “sì” , il loro “eccomi, sono pronto a impegnarmi per conoscere Te”. A guidare i ragazzi il parroco, don Maurizio Di Franco, e la catechista Stefania Buscaglia.