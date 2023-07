Dopo giorni nella morsa dell’afa intensa, l’Agrigentino e in special modo tutto il Sud Italia, si preparano a una nuova ondata di calore, la terza dell’estate 2023. Tra oggi e i primi giorni della prossima settimana le temperature potrebbero battere i record registrati negli anni passati con punte di 46 gradi in alcune zone della Sicilia.

A provocare la nuova ondata di caldo eccezionale è ancora una volta l’anticiclone africano. Per domani e martedì sono previsti 44 gradi ad Agrigento e 45 a Siracusa. La temperatura più alta in assoluto nel Paese si prevede in Sardegna per martedì 18, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali.