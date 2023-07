Vanno al mare alla Scala dei Turchi, a Realmonte, e dopo avere parcheggiato la macchina, si sono diretti in spiaggia per fare il bagno. Il tempo di godere di quella magia che il sogno si è trasformato in un incubo. E’ ciò che è successo a due turisti del Belgio, entrambi trentenni, quando al rientro dalla splendida giornata di mare, nel riprendere l’auto l’hanno trovata aperta e senza più bagagli.

Vestiti, telefonini, gioielli, scarpe, chiavi, occhiali da vista, accessori, documenti e un computer. Tutto, ma proprio tutto rubato. Vacanze rovinate, oltre il danno economico. Come si dice i ladri li hanno lasciati in mutande, o meglio in costume e un paio di telomare. I due stavano trascorrendo un periodo di vacanza in Sicilia. Dovevano spostarsi in un’altra località siciliana e ne avevano approfittato per fare un bagno e stare un po’ alla Scala dei Turchi.

Ed hanno lasciato tutto nell’auto. Una leggerezza costata casa. Dopo l’amara scoperta hanno segnalato il fatto al 112. Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno raccolto il racconto delle vittime. L’uomo, poco più tardi, ha formalizzato la denuncia – a carico di ignoti – per l’ipotesi di furto. Della vicenda è stata avvertita la Procura della Repubblica. Sono state avviate le indagini.