Le 10 Margherite: Il Nuovo Menù delle Delizie!

Se sei un appassionato di gastronomia e amante delle sorprese gustose, sei nel posto giusto! Il ristorante i Sitari, per il terzo anno di fila inserito nella guida 50 top pizza, ha appena lanciato il suo nuovo menù, che ti porterà in un viaggio culinario indimenticabile. Preparati a vivere un tripudio di sapori che soddisferanno anche i palati più esigenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo menù da sogno!

Sorprese gustose dal nuovo menu!

Pronto a deliziare i tuoi sensi con le sorprese più gustose? Il nuovo menu de I Sitari ti stupirà con una selezione di piatti unici e creativi. Che tu sia un amante della carne, del pesce o vegetariano, qui troverai sicuramente qualcosa di straordinario che ti farà venire l’acquolina in bocca, ogni piatto è stato pensato per offrirti un’esperienza indimenticabile. E non dimenticare di lasciarti tentare dai dessert artigianali, che saranno il dolce finale perfetto per questa esperienza gastronomica unica!

10 Margherite: un tripudio di sapori!

Il nuovo menu del ristorante Le 10 Margherite è una vera e propria festa per il palato. Con una selezione di piatti unici e una presentazione impeccabile, questo ristorante è il luogo ideale per gli amanti del buon cibo e delle sorprese gustose. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria indimenticabile e prenota subito il tuo tavolo. Le 10 Margherite ti aspetta per portarti in un viaggio attraverso i sapori più deliziosi.

La Margherita, la protagonista indiscussa del menu, incanta i sensi con l’inconfondibile accostamento di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella filante, olio EVO e basilico fresco. È una celebrazione dei sapori tradizionali, semplici ma perfettamente bilanciati.

Ma la creatività culinaria di Sitàri dei fratelli Sorce va oltre, presentando la Margherita Gialla. Questa rivisitazione affascinante vede l’utilizzo di una passata di datterino giallo che si sposa elegantemente con la mozzarella cremosa, l’olio EVO e il basilico profumato, regalando un tocco di colore e un sapore sorprendente.

Una vera regina tra le Margherite è la Regina Margherita D.O.P. Questa versione regale sfoggia un pelato siccagno di Valledolmo saltato in padella, accompagnato dalla bufala campana DOP, una spolverata di Grana Padano DOP stagionato 20 mesi, basilico fresco e un tocco di olio EVO. Ogni boccone è un’esplosione di sapori nobili e raffinati.

L’interpretazione moderna della Margherita arriva con la Margherita Contemporanea. Questa creazione innovativa presenta un impasto al padellino con prefermento biga, pelato siccagno di Valledolmo saltato in padella, bufala DOP a crudo, polvere di pesto di basilico e un estratto di basilico che conferiscono al piatto un sapore sorprendente e unico.

Per coloro che amano sperimentare diverse consistenze e gusti, c’è la Margherita Due Cotture, Fritta e Forno. In questa esperienza doppia, la pizza è prima passata in padella per ottenere una croccantezza irresistibile, e successivamente cotta nel forno, mantenendo la mozzarella filante, il pomodoro San Marzano DOP, l’olio EVO e il basilico fresco.

La Margherita Stracciata delizia i sensi con un connubio di pomodoro San Marzano DOP, stracciatella cremosa, olio EVO e basilico fresco. Questa combinazione delicata e raffinata offre una sensazione di leggerezza e una piacevolezza al palato.

Con la Marghe-rinda, ci immergiamo nel cuore della Sicilia. Utilizzando il pomodoro Marinda, mozzarella filante, basilico fresco e un tocco di olio EVO, questa creazione è un autentico omaggio alla tradizione culinaria mediterranea.

La Venere Margherita Croccante conquista gli amanti della consistenza croccante, grazie al pomodoro San Marzano DOP, mozzarella filante, olio EVO e basilico. Questa combinazione unica di sapori e la base croccante rendono ogni morso un’esperienza indimenticabile.

Per un’interpretazione audace, la Margherita Sbagliata combina il pomodoro San Marzano DOP, la bufala DOP appena sfornata, il pesto di basilico, l’olio EVO e un tocco di basilico fresco. Questa combinazione insolita sorprende e delizia i palati più avventurosi.

Infine, la preferita di nonno Giorgio, A Carrittera, è un omaggio al gusto tradizionale della Sicilia. Con il pelato Marinda alla carrettiera, mozzarella filante, basilico fresco e un tocco di olio EVO, questa Margherita offre un’esperienza che riporta indietro nel tempo, con sapori autentici e memorie gustative.

Le Margherite di Sitàri dei fratelli Sorce rappresentano una fusione perfetta tra tradizione e creatività culinaria. Ogni variazione è realizzata con cura e maestria, utilizzando ingredienti di alta qualità provenienti dalle migliori fonti. Non perdere l’occasione di assaporare queste prelibatezze e scoprire un’esperienza gastronomica unica che soddisferà anche i palati più esigenti.