Nel giorno del suo compleanno Marcello Giavarini dona 10mila euro per attività socio-culturali

Nel giorno del compleanno solitamente i regali si ricevono ma Marcello Giavarini ha deciso anche di donare. “Nel giorno del mio compleanno riceverò regali graditi – dice l’ex patron dell’Akragas calcio ma il mio pensiero va anche a chi non ha la possibilità di potere festeggiare”. E così ha deciso di donare la somma di 10.000 euro da dividere tra le città di Agrigento e Licata per attività socio-culturali per i più deboli. “Ai due sindaci che ne faranno richiesta saranno prontamente donati”, continua Giavarini. Noto imprenditore licatese che vive ed opera a Sofia, in Bulgaria, da anni investe il suo capitale in attività sociali e sportive del territorio della provincia agrigentina.