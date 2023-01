Il nuovo brano dell’agrigentina Chiara Casula: la “sua” Metamorfosi

Canta da quando era bambina, la musica le scorre nelle vene: è Chiara Casula, agrigentina che da otto anni vive a Pavia. Metamorfosi è il suo primo singolo del 2023 uscito il primo gennaio scorso ed il giorno dopo era nella top ten dei brani dance più venduti su Amazon. Il 4 novembre scorso, invece, su tutti gli store digitali è uscito il primo album della trentenne “Mary Leggeva Le Foto” : sette tracce prodotte dal musicista milanese Dario Caporaso, registrati e mixati al Monkey Studio di Codogno, sotto la supervisione di Jacopo Camagni, e nello studio Jarath di Graziano Mossuto di Favara. Chiara è una giovane che crede nella musica pop di qualità e nel prossimo mese di febbraio usciranno altre sue canzoni. “Per scrivere le canzoni devi saper plasmare gli eventi accaduti, i pensieri e le parole- racconta Chiara- un po’ come fa l’artigiano: l’opera è destinata ad essere creata e divulgata con i mezzi ed i materiali di cui si dispone.”



Per raccontare di Chiara è opportuno, però, fare un viaggio a ritroso nel tempo.

“Il mio primo brano inedito- dice- “Barattolo di cera”, è stato inserito nella Compilation Midem di Cannes 2006, prodotta da Dario Ravallese etichetta Demo Music. Con il secondo brano inedito “Le regole dei grandi” nel 2007, ho vinto il premio “critica” al Festival di Casteltermini e al Festival di Vallelunga. Con lo stesso brano, inoltre, ho partecipato al Disco Novità e al Mediterraneo Festival di Bari. Nel 2008, ho partecipato al “Premio 25 Aprile”, Aprilia (Roma), classificandomi al 1° posto nella sezione Interpreti con il brano inedito “Esploro dentro me”. Nello stesso anno ho partecipato al “Sanremolab” con il brano inedito “Sempre con te”. La sua attività musico-letteraria ha avuto inizio nel 2011 previa iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori in qualità di autrice della parte letteraria.Il 2012 è stato un anno ricco di esperienze: il brano “Fra le Nuvole” approda sul Web sia Spotify che YouTube); partecipa al laboratorio di CircleLand Camp con il maestro Albert Hera (corso di improvvisazione vocale) e al Master-class teorico-pratica di foniatria artistica “Conoscere il canto”, tenuta da Franco Fussi, seguita dalla partecipazione al 2° Medical International Convention Performing Arts Medicine – Convegno Internazionale organizzato dall’associazione ANSPI, con medici relatori provenienti da ogni parte d’Europa e non solo.

Nel 2013 le selezioni del Festival di Sanremo con il brano inedito: “Sulla pelle”. Nel 2014, le selezioni del Festival di Castrocaro con il brano “Ai Confini” arrivando in semifinale.

Nell’agosto agosto 2013 e capodanno dicembre 2014 l’agrigentina è stata in Russia, per duetour di musica italiana all’estero.Nel 2016, la collaborazione con UP MUSIC STUDIO etichetta discografica indipendente milanese e FRAMERS WTF società di produzione video.

Da questo sodalizio nasce il brano inedito “LIBERAMENTE”, che parla di una rinascita, un riaprirsi al mondo dopo un periodo di difficoltà e buio. Il 14 febbraio 2022 su tutte le piattaforme mondiali il singolo Dammi Mille Baci, un inno all’amore passionale, con particolare citazione del celebre verso di Catullo del Carme 5 dedicato a Lesbia”.

I suoi brani abbracciano diversi filoni tematiche: l’amore appassionato con particolare citazione a Catullo, poeta noto per l’intensità delle passioni amorose espresse, per la prima volta nella letteratura latina; l’amore non corrisposto che porta spesso alla condizione di “attesa”.