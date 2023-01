Gli studenti del plesso De Cosmi visitano aula Sollano.

Visita degli studenti dell’I.C. “RITA LEVI MONTALCINI – Plesso “De Cosmi” di Agrigento in aula Sollano.

Gli alunni della V A e della V B dell’I.C. Rita Levi Montalcini del villaggio Mosè di Agrigento, accompagnati dai docenti Rita Monella e Annamaria Morreale, nella giornata di oggi, hanno visitato il complesso monumentale di Palazzo dei Giganti, sede dell’attuale municipio. In passato il palazzo fu sede del monastero dei domenicani e della famiglia Tomasi, prìncipi di Lampedusa e duchi di Palma.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico Luigi Costanza e dall’insegnante Rita Monella, che rientra all’Interno delle attività didattiche programmate per a.s. 2022/23, finalizzate alla scoperta ed alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale della città dei templi.

Ad Aspettare gli alunni delle classi VA e VB , vi era il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà che ha dibattuto con gli studenti soffermandosi sulle funzioni dell’assise cittadina, il ruolo del consiglio comunale e la sua organizzazione. A fare gli onori di casa, a palazzo di città anche l’assessore al bilancio Patrizia Lisci.

Gli alunni del plesso dei Cosmi, che si sono mostrati preparati e interessati, accompagnati dal Presidente, hanno fatto visita pure al primo cittadino, Francesco Miccichè, che li ha accolti nella propria stanza illustrando quelli che sono i compiti del Sindaco e della giunta municipale.

Al termine della visita i ragazzini hanno salutato i rappresentanti istituzionali augurando ad essi un proficuo lavoro.