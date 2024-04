Notte di fuoco e paura in via Antonio Pancamo nel quartiere di Fontanelle. Un’autovettura elettrica è stata divorata dalle fiamme. Una seconda auto è stata parzialmente danneggiata e le fiamme si sono estese anche ad un garage vicino e al prospetto di una palazzina. Danni anche all’abitazione al primo piano del condominio. Ad accorgersi del rogo, alcuni abitanti della zona, svegliati da una forte puzza di bruciato. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, appena giunti sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo.

C’è voluta più di mezz’ora ai pompieri prima di avere ragione sull’incendio e per la successiva messa in sicurezza. Le fiamme sono divampate dall’auto elettrica di proprietà di un pensionato 85enne, posteggiata sotto i portici. Quasi subito si sono estese alla seconda vettura e poi al garage. I vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti e i carabinieri della Radiomobile, hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire all’origine del rogo. Nessun contenitore o tracce di liquido infiammabile sono stati rinvenuti nei paraggi, né altro materiale sospetto.