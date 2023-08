Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, interviene sui disastri causati alle imprese dalle recenti ondate di calore. “ A seguito delle recenti, drammatiche calamità naturali con le quali si è purtroppo scontrato il nostro territorio – dice- ritengo opportuno e doveroso sensibilizzare il sindaco, Francesco Miccichè, e l’amministrazione tutta affinché si attivino per sollecitare il governo regionale per l’attivazione di bandi ad hoc che concedano a tutte quelle aziende agricole che hanno subito gravi perdite in termini sia economici che di produzione a causa delle fortissime ondate di calore la possibilità di ripristinare quanto perduto e ricevere idoneo ristoro evitando così la chiusura permanente di molte di queste, le quali tra l’altro ci consentono di raggiungere mercati nazionali ed internazionali con risultati più che lusinghieri grazie agli standard qualitativi”.