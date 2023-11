La serata di gala del ’43esimo Il Paladino d’Oro’ ad Agrigento ha celebrato l’eccellenza del cinema sportivo e l’importanza della gentilezza nella società.

La serata di gala del ’43esimo Il Paladino d’Oro’, che si è tenuta ad Agrigento, ospitata al Teatro Pirandello, è cominciata sotto il segno del ricordo di Alberto Re. Quest’anno, per la prima volta nella storia, la celebre manifestazione si è tenuta nella nostra città, accogliendo le massime autorità locali.

Tra i presenti il Prefetto Filippo Romano, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il questore Tommaso Palumbo e il comandante provinciale dei carabinieri Nicola De Tullio. Una presenza autorevole a confermare l’importanza dell’evento e la solidarietà della comunità.

L’atmosfera si è poi animata quando il presentatore Roberto Oddo ha invitato sul palco la figlia di Alberto, Natalia Re, rappresentante del Movimento Italiano per la Gentilezza. Natalia ha inaugurato il premio ‘Woman’s Kindness Power’, un riconoscimento dedicato a due donne di spicco che si sono distinte per gentilezza e competenza in settori diversi.

In un momento carico di emozione, Natalia ha voluto dedicare un pensiero al ricordo di suo padre, sottolineando l’importanza delle parole e il loro potere trasformativo nelle azioni quotidiane. Ha ringraziato la città di Agrigento e, in particolare, le autorità presenti per essere state vicine alla famiglia in un momento così delicato.

Il suo intervento ha messo in luce l’importanza di un linguaggio gentile e rispettoso nelle relazioni umane, sottolineando come le parole, quando emesse con cura, possano diventare un motore di positività e cambiamento nella società.

La serata è proseguita celebrando non solo l’eccellenza e il talento, ma anche l’umanità e la gentilezza che, in un mondo spesso frenetico, meritano di essere riconosciute e celebrate.

Il Paladino d’Oro è un festival internazionale del cinema sportivo, un prestigioso premio cinematografico che mette in luce produzioni provenienti da diverse nazioni, celebrando il connubio tra lo sport e la settima arte.

Il ricordo di Alberto Re ha aggiunto un significato speciale a questo evento, ricordandoci che anche nelle manifestazioni più importanti, la gentilezza e il rispetto rimangono valori fondamentali da coltivare e promuovere.