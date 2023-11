Napoleon, tra spettacolarità e sentimentalismo: la storia del più grande stratega della storia moderna. Napoleon è l’ultima fatica cinematografica di Ridley Scott (Blade runner, Alien, Il Gladiatore, House of Gucci), nelle sale da giovedì 23 novembre, distribuito da Eagle Peactures.

Il ruolo di Napoleone è stato affidato al poliedrico Joaquin Phoenix (Il gladiatore, Joker), affiancato da Vanessa Kirby che interpreta Giuseppina de Beauharnais.

Nel film sono narrate le fulminee vicende che hanno portato il grande comandante a diventare imperatore della Francia, attraverso la burrascosa relazione con la sua amata Giuseppina, donna sicura di sé e sensuale, che però non ha mai avuto alcuna voce in capitolo, neppure tra l’aristocrazia in Martinica. L’essere forte e delicata è l’ossimoro giusto che piace a Napoleone, che la plasma secondo il suo volere.

Napoleon, non è il solito kolossal che ritrae solo i momenti bellici della storia del personaggio che ha segnato la storia d’Europa tra due secoli, ma è un film che traduce la poetica del regista, sospesa tra eclettismo e curiosità e focalizzata sull’analisi dei lati più misteriosi della personalità del grande condottiero, per mezzo di una dettagliata lettura della sua psicologia di stratega, frutto di un attento studio delle biografie su Napoleone.

In altre parole, la personalità che emerge dal Napoleon di Scott è ben più profonda di quanto si possa immaginare perché viene analizzata sotto aspetti diversi e stratificati: quello dell’uomo passionale e sentimentale e quello dell’ambizioso condottiero.

Il ritratto che e emerge è quello di un Napoleone grandioso e unico, così come la storia lo ha tramandato, dotato di uno spiccato carisma che lo ha reso capace di creare consenso tra le masse, un uomo dotato di una straordinaria abilità militare che lo ha reso un eccellente stratega.

Come spesso accade nei film di Ridley Scott, se da un lato il film appare sontuoso e caratterizzato da una straordinaria magnificenza, a tratti sembra avere alterato la realtà dei fatti storici noti e nello stesso tempo pare avere rivolto eccessiva attenzione agli aspetti sentimentali. È come se l’uomo prevalesse sullo stratega. La propensione del regista, nel rappresentare imprese epiche, attribuisce al film un grande valore, ragion per cui vale la pena vederlo.

Napoleon è al cinema Concordia di Agrigento. Orario degli spettacoli 18.00 e 21.00