Alla guida di un’auto, dopo avere accelerato, avrebbe investito un suo compaesano. Quest’ultimo, un quarantasettenne di Bivona, è stato scaraventato a terra, riportando gravi ferite. Dopo le prime cure prestatigli direttamente sul luogo, è stato trasferito in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato delle fratture multiple e lesioni varie. I carabinieri della locale Stazione, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Sciacca, con il coordinamento della Procura della Repubblica saccense, in seguito ad un’accurata e minuziosa attività investigativa, hanno identificato, rintracciato e arrestato il presunto autore del grave gesto.

Si tratta di un pensionato, Enzo Puleo, settantunenne, anche lui di Bivona, raggiunto dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Sciacca, poiché ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato. L’indagato, dopo le formalità di rito in caserma, è stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Il fattaccio è avvenuto lo scorso 7 novembre. I due, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, avrebbero avuto un litigio per futili motivi.