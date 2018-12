Nataledon 2018: evento di beneficenza giunto alla terza edizione

E’ giunto alla terza edizione Nataledon, il concerto di beneficenza che ormai, come appuntamento fisso si ripete a Porto Empedocle. La Parrocchia San Giuseppe Lavoratore ed il parroco Don Gino Brunetto, il prossimo 20 dicembre con inizio 17.30, ospiteranno ancora una volta l’evento diretto dalla docente pianista e Soprano Caterina Pistone col contributo della Vivaldi Orchestra dell’I.C. Livatino diretto dal dirigente scolastico Dott. Claudio Argento. L’istituto mostra, ancora una volta, di aprirsi al territorio e collaborare con iniziative d’alto valore sociale ed umano. Presenti i maestri Gerardo Bongiovì, Pasquale Augello, Luca Di Martino, Patrizia Ferruccio, Isabella Di Salvo, Carmelo Salemi e Antonio Provenzani.

Non mancheranno momenti affidati a giovani talenti della Scuola Media Vivaldi, Giulia Di Francesco del Liceo Musicale Majorana al pianoforte , il gruppo Zampognari Marinisi e il ritorno di Pamela Salamone come voce solista per una parentesi davvero all’insegna dell’emozione.

E poi ancora, l’Arcobaleno Chorus delle classi V Falcone e Livatino e la recitazione della Prof. Daniela Montalbano ed i piccoli di San Giuseppe Lavoratore.

In occasione dell’incontro, potranno essere donati alimenti di prima necessità, buoni spesa e offerte libere per aiutare le famiglie in difficoltà. Al termine del concerto, invece, un sorteggio natalizio.

Presenta la serata Isabella Pamela Amico.