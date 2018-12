Asd Casteltermini: per chiudere l’anno solare in bellezza. Domenica tutti al F. Lombardo

Casteltermini – Libertas Racalmuto non sarà semplicemente la 15^ giornata del campionato di Promozione girone A, ma nello stesso tempo sarà l’ultima gara d’andata e dell’anno solare. Una gara utile per tirare le somme e cercare di proseguire questo percorso per il Casteltermini sin qui più che positivo e un cambio di rotta per la Libertas al di sotto delle aspettative anche se sin dai primi giorni di campionato la società racalmutese aveva detto chiaramente che punterà principalmente sui giovani locali. Entrambe le squadre hanno necessità di punti anche se come detto per ragioni diverse. Ma i derby hanno una storia a sé e per 90 minuti non si guarderà classifica. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14:30 al F. Lombardo di Casteltermini. Dirigerà l’incontro il signor Lupo della sezione di Agrigento coadiuvato dagli assistenti Pulimeno di Agrigento e Di Venti di Enna. Mister Vecchio ed i suoi gladiatori sono pronti a chiudere in bellezza questo 2018 e saldare la quinta posizione in classifica con l’auspicio che il 2019 si continui questo percorso per inseguire un sogno…

Angelo Buscaglia