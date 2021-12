Natale ad Agrigento: pronto il programma per le festività

Pronto il programma delle manifestazioni natalizie ad Agrigento, anche grazie ad un finanziamento di 40mila euro da parte dell’Assessorato regionale. Lunedì, o al massimo martedì pomeriggio, prima dell’Immacolata, sarà accesso l’albero di Natale in piazza Marconi, una conifera, alta circa dieci metri. Sempre all’inizio della prossima settimana saranno accese le luminarie in via Atenea. Dal 20 dicembre al 6 gennaio sarà allestito il mercatino di Natale, con tante bancarelle all’interno della Villa Bonfiglio, lungo il viale della Vittoria. Da ricordare che nell’atrio del Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, sarà allestito un presepe dell’artista Vanadia, con la caserma che diventerà un museo cittadino, dove tutti potranno visitarlo. Anche in tutte le frazioni, da Giardina Gallotti al Villaggio Mosè, da Villaseta a Fontanelle, da San Leone a Monserrato, saranno collocati grandi alberi di Natale. Dal 16 dicembre, poi, al via le novene natalizie in quasi tutta la città. Le più suggestive in centro storico.