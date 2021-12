Scontro auto e scooter, gravemente ferita ragazza

Una studentessa, diciottenne, è rimasta ferita in un incidente stradale, che si è verificato sabato pomeriggio, in via dello Sport, nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle. A causa dei gravi traumi riportati, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

A scontrarsi una Fiat Punto, condotta da un uomo, e uno scooter, Honda Sh, su cui viaggiava la ragazza empedoclina. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, e i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento.

A causa di una brutta ferita ad un piede è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Caltanissetta, e la giovane è stata trasportata nella struttura sanitaria palermitana. Non verserebbe in pericolo di vita, ma avrebbe perso le falangi di tre dita del piede. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi, e la posizione dell’automobilista è al vaglio.