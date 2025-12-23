Babbo Natale acrobatico incanta il Centro Commerciale Città dei Templi

AGRIGENTO – Acrobazie aeree, sorrisi e stupore. Il Babbo Natale acrobatico è stato protagonista di una giornata di spettacolo e magia al Centro Commerciale Città dei Templi, regalando emozioni a grandi e soprattutto ai più piccoli.

Tra evoluzioni spettacolari e scenografie suggestive, l’evento ha trasformato gli spazi del centro commerciale in un vero palcoscenico natalizio, attirando famiglie e visitatori incuriositi. A colpire è stata soprattutto la reazione dei bambini, che hanno seguito lo spettacolo dal vivo con entusiasmo, tra applausi e occhi pieni di meraviglia.

Un appuntamento riuscito, capace di unire intrattenimento e atmosfera natalizia, confermando la volontà del centro di offrire momenti di condivisione e iniziative pensate per tutta la famiglia durante il periodo delle feste.

La giornata si è conclusa tra selfie, saluti e ringraziamenti, lasciando il segno di un Natale che, almeno per qualche ora, ha saputo davvero volare alto.

