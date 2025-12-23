Quando la pasticceria diventa inclusione: l’evento al Città dei Templi

AGRIGENTO – Una domenica diversa, fatta di allegria, partecipazione e solidarietà, ha animato il Centro Commerciale Città dei Templi. Protagonisti dell’iniziativa i ragazzi dell’Associazione Famiglie Persone Down Agrigento, affiancati dal pastry chef Giovanni Mangione e dallo staff de Il Re di Girgenti.

Davanti a tantissima gente, sono stati riempiti oltre mille cannolicchi, farciti con ricotta fresca di Santo Stefano Quisquina, in un clima di festa che ha trasformato l’evento in un momento di autentica condivisione. Il ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza a sostegno dell’associazione.

«È stato un grandissimo successo – ha spiegato Mangione – abbiamo riempito più di mille cannolicchi. Ma la cosa più bella è stata vedere i ragazzi lavorare con il sorriso. Questo ci ha resi davvero felici».

Un’iniziativa che ha saputo andare oltre il semplice gesto gastronomico, diventando un’occasione di inclusione e normalità, con i ragazzi impegnati attivamente e accolti dall’affetto del pubblico.

Una giornata che ha lasciato il segno e che dimostra come, anche in un luogo di passaggio come un centro commerciale, sia possibile costruire momenti veri di comunità, capaci di unire gusto, solidarietà e umanità.

