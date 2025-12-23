Ancora un incidente stradale a Porta Aurea ad Agrigento, a pochi passi dal tempio di Ercole. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due autovetture. Due occupanti dei mezzi coinvolti sono rimasti lievemente feriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Due mesi fa, da ricordare, era stata firmata una convenzione tra il Comune di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, per attuare una serie di interventi congiunti così da migliorare la fruibilità e il decoro dell’area archeologica e urbana. Tra i lavori in programma c’è la realizzazione della rotatoria di Porta Aurea, ritenuto da più parti uno dei tratti più pericolosi della città, teatro di numerosi incidenti stradali.

Automobilisti e scooteristi continuano a segnalare criticità legate alla conformazione dell’incrocio, alla scarsa visibilità e all’assenza di segnaletica adeguata. Gli interventi a Porta Aurea dovrebbero finalmente consentire una viabilità più sicura, con nuova illuminazione pubblica, marciapiedi, arredi e una migliore regolamentazione del traffico. Tuttavia, i cittadini e i residenti auspicano che non si tratti solo di un intervento estetico ma di una vera soluzione ai problemi di sicurezza stradale che da anni caratterizzano quell’area.

