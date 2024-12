Domenica a teatro: risate e riflessioni con Terranova e il giovanissimo Bono

Dopo la coinvolgente prima di ieri sera, oggi pomeriggio alle 18 torna in scena la replica dello spettacolo scritto e diretto da Giulia Galati, con Rosario Terranova e il giovanissimo Massimiliano Bono.

Questa divertente commedia ha conquistato il pubblico al debutto, grazie a una storia che intreccia risate e momenti di riflessione. Sul palco, prende vita l’improbabile amicizia tra due personaggi agli antipodi: un uomo solitario e un ragazzo pieno di entusiasmo. Tra dialoghi brillanti e situazioni esilaranti, emergono temi profondi che toccano il cuore degli spettatori.

Adatto a tutta la famiglia, lo spettacolo è un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della riflessione.

Biglietti a partire da €10 per under 14 e over 65. Per info e prenotazioni: 0922 26737 / 3683175996. Non perdete questa ultima possibilità per lasciarvi conquistare da una storia che fa sorridere e pensare!

