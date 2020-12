Iacona (Db) ringrazia l’onorevole Savarino per i lavori alla Guardia medica e per la tangenziale

RAVANUSA. Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della sede del 118 – guardia medica e ambulatorio di Ravanusa. Li ha finanziati la Regione. “Continua in maniera concreta, con i fatti, l’impegno e il lavoro per il nostro territorio da parte dell’onorevole Giusy Savarino, deputato Regionale di Diventerà Bellissima e presidente della quarta Commissione all’Ars – spiega il consigliere comunale di Ravanusa, Lina Iacona”. Si tratta di locali che ormai sono fatiscenti e che ritroveranno dignità per servire al meglio la comunità. Di recente, inoltre attraverso l’approvazione in IV Commissione di un altro finanziamento importante, sono stati stanziati 260.000 euro per la tangenziale est di Ravanusa con fondi Poc 2014 – 2020”.