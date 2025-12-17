Ha lasciato l’auto posteggiata quasi sotto casa e al momento di riprenderla l’ha ritrovata con quasi tutti i finestrini in frantumi. Vittima del danneggiamento, un libero professionista quarantenne di Agrigento. Il raid, che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un gesto mirato, è stato portato a termine, senza che nessuno s’accorgesse di nulla, nei pressi della via Imera ad Agrigento.

Tutto quanto si è verificato in piena notte. L’uomo ha presentato la denuncia, a carico di ignoti. Le forze dell’ordine hanno raccolto il racconto del quarantenne, ed hanno avviato le indagini, per provare a risalire al motivo e al responsabile o ai responsabili del brutto gesto. Aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento a carico di ignoti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp