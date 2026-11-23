Il verbale della Quinta Commissione del 13 novembre fotografa un programma ancora da coordinare. Capodanno resta legato alle risorse disponibili. E le dichiarazioni sulle difficoltà economiche rischiano di trasmettere ai visitatori un’immagine negativa della città.

AGRIGENTO – Mercatini, luminarie, iniziative culturali, presepi, appuntamenti musicali e un contest per gli allestimenti natalizi. Le idee per animare le festività non mancano. Ma a metà novembre il programma di Natale risultava ancora da coordinare, mentre alcune iniziative erano soltanto ipotesi. È quanto emerge dal verbale della Quinta Commissione consiliare, riunitasi il 13 novembre alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Dario Cipolla e del consulente del sindaco Giuseppe Mendola, incaricato per il settore turistico.

Tante proposte, ma il calendario resta da definire

Durante l’audizione sono state esaminate diverse possibilità: dall’albero in piazza Stazione alle iniziative culturali e musicali, fino alle installazioni natalizie e al coinvolgimento di commercianti, associazioni e cittadini. La Commissione ha sollecitato un’accelerazione, chiedendo un programma unitario, sostenibile e capace di coinvolgere anche le periferie. Cipolla si è impegnato a trasmettere ai commissari il calendario delle attività già organizzate, per consentire loro di esaminarlo e avviare il lavoro sul contest natalizio.

Un passaggio che restituisce l’immagine di una programmazione ancora in fase di definizione, nonostante gli annunci dei mesi precedenti.

Capodanno, nessuna certezza sul grande evento

Un altro elemento significativo riguarda la notte di San Silvestro. Rispondendo a una domanda del consigliere Cristian Licata, Cipolla e Mendola hanno riferito che si stava discutendo di una serata di animazione in centro, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Nel verbale non c’è, dunque, la conferma di un grande spettacolo. Il quadro si collega alle successive dichiarazioni pubbliche di Mendola, che ha parlato di un Natale ridimensionato, senza concertone e con la necessità di reperire fondi regionali per le luminarie.

Una vicenda già affrontata da AgrigentoOggi.it nell’articolo(“Agrigento, Natale: a settembre la programmazione, a novembre Mendola segnala risorse insufficienti. Dov’è finita la strategia di Sodano? ”) che metteva a confronto la programmazione annunciata il 4 settembre dal sindaco Sodano e dall’assessore Cipolla con le difficoltà economiche emerse successivamente.

Il rischio di una promozione al contrario

C’è però un aspetto che merita attenzione: l’effetto che queste comunicazioni possono produrre sull’immagine turistica di Agrigento. Il Natale rappresenta un’occasione per attrarre visitatori e sostenere alberghi, B&B, ristoranti, commercianti e attività economiche. Chi programma un viaggio, spesso, lo fa con anticipo. Comunicare una città alle prese con risorse insufficienti, senza grandi eventi e con le luminarie ancora legate alla disponibilità di finanziamenti rischia di scoraggiare proprio chi si vorrebbe attirare.

La comunicazione pubblica può così trasformarsi in una promozione al contrario.

La prudenza nella spesa è comprensibile. Ma non bisogna confondere la sobrietà con la rinuncia a costruire un’offerta turistica. Anche senza concertoni, Agrigento può proporre un Natale attrattivo, valorizzando cultura, tradizioni, commercio e iniziative diffuse. Servono, però, un progetto riconoscibile e una strategia per comunicarlo.

Turismo, la responsabilità è del sindaco

La questione chiama direttamente in causa il sindaco Michele Sodano, che ha mantenuto per sé la delega al Turismo; Mendola, presente all’audizione della Commissione, è il suo consulente incaricato per questo settore. Non basta mettere in fila qualche appuntamento. Occorre coordinare le iniziative, costruire un’offerta e promuoverla efficacemente all’esterno. È legittimo, quindi, chiedersi quale strategia sia stata predisposta per le festività e chi stia lavorando per presentare Agrigento come destinazione natalizia.

Cipolla chiarisca che cosa è cambiato

All’assessore Dario Cipolla rivolgiamo una domanda precisa. Il 4 settembre, durante la diretta del sindaco, si parlava di un lavoro già avviato, di interlocuzioni con operatori e dell’idea di realizzare un «vero villaggio di Natale». Il 13 novembre, davanti alla Quinta Commissione, il calendario risultava ancora da coordinare.

Che cosa è stato concretamente realizzato in questi due mesi? Quali iniziative sono già definite, quali risorse economiche sono disponibili e quali sono ancora soltanto proposte? E soprattutto: il progetto del «vero villaggio di Natale» è ancora in piedi oppure è stato accantonato? C’è infine una questione che riguarda il turismo: accanto alla necessaria prudenza nella spesa, è stata predisposta una strategia di comunicazione e promozione per invitare i visitatori a scegliere Agrigento durante le festività?

La città non ha necessariamente bisogno di un Natale costoso. Ha bisogno di un Natale organizzato, riconoscibile e capace di attrarre persone.

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