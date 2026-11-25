Si avvia verso la fase processuale la vicenda giudiziaria che vede indagato un commerciante saccense di 58 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. La Procura della Repubblica di Sciacca ha infatti disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’uomo, un atto formale che solitamente anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Simona Lombardo al termine degli accertamenti investigativi avviati in seguito al coraggio della vittima.

L’inchiesta è scaturita proprio dalla denuncia della moglie che, ormai stanca dei continui soprusi e delle vessazioni subite tra le mura domestiche, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per raccontare quanto stava accadendo. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti dell’indagine, la donna avrebbe subito ripetute aggressioni fisiche da parte del coniuge, venendo colpita con calci e pugni. Violenze tali che, in almeno un’occasione, avrebbero costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale.

Già nelle fasi precedenti dell’inchiesta, alla luce della gravità del quadro indiziario emerso dagli accertamenti, nei confronti del 58enne era stata applicata una misura cautelare: l’uomo era stato infatti sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico a tutela dell’incolumità della donna. Con la chiusura delle indagini, l’indagato avrà ora i termini di legge per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato prima delle determinazioni finali della Procura.

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