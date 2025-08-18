AGRIGENTO – Quattro giorni per raccontare la Sicilia attraverso i suoi sapori, la sua storia e i suoi paesaggi. È lo spirito di “Vivere Diodoros – Nutrire i Territori”, il progetto promosso dalla Fondazione Agrigento 2025, insieme a Zarabbazzara Srl e con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Un’iniziativa che mette al centro le filiere agroalimentari certificate come motore di identità e sviluppo, trasformando il cibo in un linguaggio universale capace di unire comunità locali, produttori e visitatori.

Il progetto si articolerà in due momenti distinti, tra l’estate e l’autunno, con degustazioni, incontri e itinerari dedicati al racconto delle produzioni d’eccellenza.

L’Uva che racconta la Sicilia (20 e 21 agosto 2025)

Il viaggio comincia con l’Uva Italia di Canicattì IGP, simbolo della tradizione agricola siciliana. Mercoledì 20 agosto una visita riservata ad operatori e giornalisti porterà alla scoperta delle aziende del Consorzio, mentre al tramonto, nel vigneto figurativo della Valle dei Templi, si terrà il suggestivo “Taglio del primo grappolo”, rito che segna l’inizio della nuova stagione. La giornata si concluderà con una cena a Casa Diodoros, dove i prodotti DOP e IGP sicilianidiventeranno protagonisti di un percorso sensoriale (prenotazioni gratuite: bit.ly/4oNbzdF).

Giovedì 21 agosto la festa si sposterà in città: a Porta di Ponte saranno distribuiti assaggi di prodotti certificati dalle 19 alle 20.30, mentre a seguire Casa Diodoros ospiterà i banchi di degustazione delle aziende IGP (prenotazioni gratuite: bit.ly/45llvmT).

Territori da raccontare (28 e 29 novembre 2025)

Il secondo capitolo si terrà in autunno, quando Agrigento diventerà la capitale delle eccellenze siciliane. Due giornate – il 28 e 29 novembre – con stand, show-cooking e masterclass animeranno le vie cittadine e i luoghi più suggestivi della Valle dei Templi.

Un educational tour per operatori turistici internazionali farà conoscere da vicino cantine, frantoi e caseifici, con l’obiettivo di costruire pacchetti turistici che uniscano archeologia e gusto, sul modello di realtà di successo come quella del Parmigiano Reggiano.

Non mancherà un panel di esperti del settore turistico e agroalimentare, chiamati a discutere sul ruolo del cibo come strumento di narrazione turistica e leva per un turismo sostenibile e identitario.

«Fin dal dossier di candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura – spiegano i promotori – il legame tra agroalimentare e turismo è stato centrale. Vogliamo dimostrare che il cibo non è solo piacere, ma anche economia, paesaggio e comunità».

Un progetto che conferma come la Sicilia dell’eccellenza possa diventare sempre più attrattiva per un turismo che unisce cultura, sapori e tradizioni.

