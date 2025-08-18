COMUNICATO STAMPA

Conto alla rovescia per il “Gattopardo Wine” al Saudade Verão Club di Marina di Palma

Palma di Montechiaro (AG) – Conto alla rovescia per la quarta edizione del “Gattopardo Wine”, in programma venerdì 22 agosto 2025, a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Saudade Verão Club a Marina di Palma (Contrada Capreria).

Organizzato da Enofriends con il presidente Mario Puzzo e i soci Giancarlo Lumia, Lillo Farruggio, Santoro Castronovo e Luigi Gangarossa, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, unendo eleganza, gusto e mare.

Protagonisti oltre 50 banchi d’assaggio, con etichette non solo siciliane ma anche di prestigiose aree vinicole come Franciacorta e Champagne. La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza della band Lash Out, dal DJ set di T. Boss, da momenti di show cooking e dalla partecipazione di produttori e sommelier dell’AIS Sicilia – Agrigento Caltanissetta.

«Quest’anno tra le novità – spiegano i soci – la partecipazione dell’ambasciatore del gusto e della carne Gianni Giardina», che arricchirà ulteriormente il percorso sensoriale della serata.

Il “Gattopardo Wine” è ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati di vino e gastronomia, capace di richiamare visitatori da tutta la Sicilia. «Abbiamo confermato tutto ciò che ha funzionato negli anni passati e introdotto miglioramenti – sottolineano gli organizzatori – per offrire un evento che continua a crescere e ad attrarre un pubblico sempre più ampio».

Un’occasione che unisce la cultura del vino, le eccellenze gastronomiche e l’atmosfera festosa sul mare, trasformando Marina di Palma nel cuore delle grandi manifestazioni estive.

